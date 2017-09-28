Тобольский драмтеатр приглашает на премьеру спектакля "Сибирский соловей"

Премьера спектакля "Сибирский соловей" по пьесе Петра Васильева "А-ля Алябьев" состоится в тобольском драматическом театре имени Ершова в пятницу, 29 сентября. Об этом на пресс-конференции сообщил директор театра Евгений Пономарев.

Спектакль поставлен при финансовой поддержке политической партии "Единая Россия" в рамках проекта "Театры малых городов" и приурочен к 230-летию со дня рождения Александра Алябьева.

Постановочная группа состоит из питерских творцов-единомышленников: режиссёра-постановщика Петра Васильева, художника Алевтины Торик (оба – лауреаты высшей российской национальной театральной премии "Золотая Маска"), композитора Николая Морозова, режиссёра по пластике Игоря Григурко.

"Наша задумка конечно очень амбициозна, — отметил директор Тобольского драматического театра Евгений Пономарев. – В архивах очень мало информации о жизни Алябьева, так как в свое время он был опальным автором. Мы взяли на себя смелость и создали произведение с ноля. Сделал это наш режиссер Петр Васильев. В течение нескольких месяцев он исследовал архивы, переписки, в итоге написал "сценарную композицию", как сам ее называет, из которой уже и родился спектакль".

Спектакль основан на реальных биографических фактах жизни известного композитора Александра Алябьева, который родился в Тобольске и здесь же отбывал ссылку.

"Александр Александрович Алябьев не только писал романсы. Он сотрудничал с императорскими театрами в Москве и Санкт-Петербурге и был соавтором при создании множества водевилей, — отметил режиссёр-постановщик и автор пьесы Пётр Васильев. - Зрители увидят почти водевиль, в котором будут отражены и иные страницы жизни композитора. Алябьев, что малоизвестно, герой Отечественной войны 1812 года, человек великой судьбы. Это обещает быть яркое костюмированное действо — театральное, музыкальное".

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.