Тюменская филармония открыла 59-й концертный сезон

Торжественное открытие 59-го концертного сезона состоялось в Тюменской филармонии 26 сентября. Слушатели имели возможность оценить мастерство музыкантов и новую акустику зала.

В первом отделении программы в исполнении Тюменского филармонического оркестра и Екатерины Мечетиной прозвучал Концерт №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского. Феноменально подчеркнула прекрасное исполнение обновленная акустика зала филармонии.

Во втором отделении прозвучала музыка Игоря Стравинского из балета "Петрушка" в исполнении филармонического оркестра под руководством Евгения Шестакова. Буйство красок, выразительность, национальный колорит, звучащий в музыке, не оставил равнодушным зрителя ни на минуту.

"Открытие нового сезона — событие грандиозное и прекрасное. Тюменцы будут удивлены общедоступными концертами в предновогодние и предпраздничные дни. Больше информации об этом можно найти на сайте Тюменского концертно-театрального объединения", — отметил директор Тюменской филармонии Андрей Чувашов.

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.