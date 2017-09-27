Музыка в Тюменской филармонии зазвучала по-новому

Специалист японской корпорации Yamaha в преддверии открытия нового концертного сезона провел в Тюменской филармонии настройку акустической системы. Теперь слушатели смогут насладиться настоящим звучанием истинной симфонической музыки, не искаженным помехами.

Специально созданная система активного управления звуковым полем позволяет изменить архитектуру звука без изменения архитектуры зрительного зала и сцены. В результате компьютерного моделирования были установлены необходимые параметры, по которым в дальнейшем и настраивался звук. В результате можно будет одинаково слышать звук как на первом, так и на последней ряду.

"Это уникальная система компании, которая установлена в более чем 160 залах мира, — рассказал специалист по проектам Yamaha Music Россия Юрий Исаков. — У нее есть репутация, проверенная многими великими музыкантами. Это инструмент, который позволяет адаптировать звук, чтобы во время концерта музыканты слышали друг друга, а зритель слышал музыку одинаково в любой точке концертного зала. Это пилотный для России проект, который не был реализован ни в одном концертном зале, кроме Тюменской филармонии".

Над сценой установили специальные микрофоны, которые ловят звук оркестра. А по всему периметру зрительного зала — динамики, откуда выходит преображенный системой звук. Подобная технология используется в концертных залах Нью-Йорка, Вены и других мировых площадках. Так, например, такая система применена в знаменитой Венской государственной опере.

Тюменцы уже "испытали" новую акустическую систему, появились первые отзывы. "Действительно слышно, что звучание изменилось, — отметила постоянная слушательница филармонии Дарья Власова. — Сейчас все инструменты в оркестре звучат целостно, никто не выделяется так явно, как было раньше, к примеру, струнные или духовые. На концерте Екатерины Мечетиной я сидела в первых рядах, теперь хочу оценить звук в середине зала, сравнить с моими первыми впечатлениями".

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.