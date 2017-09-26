Семь мужчин встали на стражу женского здоровья

В последнюю субботу сентября и до середины октября в торговых центрах города тюменок будут встречать фотографии знаменитых тюменцев с букетом цветов и напоминаниями о необходимости пройти бесплатный профилактический осмотр.

23 сентября - во Всемирный день борьбы с раком молочной железы - в Тюмени стартовала мировая акция "Розовая ленточка". Ее основными целями являются информирование женщин о раке молочной железы, уменьшение риска и предотвращение заболевания посредством своевременной диагностики.

В течение четырех недель (до 15 октября) в торговых центрах города по субботам будут работать палатки здоровья, в которых жительницы Тюмени и области смогут пройти первичное обследование и получить консультацию специалистов бесплатно. А привлечь женское внимание к проблеме ранней профилактики рака департаменту здравоохранения помогают семь сильных, мужественных мужчин города: депутат гордумы Андрей Потапов, телеведущий "Тюменского времени" и шоумен радио "Диполь ФМ" Евгений Декаба, художник Игорь Еньшин, председатель общества бонистов и нумизматов Тюменской области Алексей Кондрахин, нападающий хоккейного клуба ТИУ Александр Пиминов, мастер мужской парикмахерской Chop-Chop Александр Васянович и основатель фотостудии CADP 8BY10 Никита Куратов.

1 /7

Участник фотосъемок Алексей Кондрахин:

"Все мы коллекционируем впечатления, но иногда забываем о простых и нужных вещах. Профилактика и диагностика - это базовое в нашей жизни, и очень хорошо, что существуют такие проекты как "Розовая ленточка", напоминающие об этом".

Фотографом для проекта выступила Александра Кутергина. С ее же легкой руки в фотостудии CADP 8BY10 два дня фотографировали всех желающих присоединиться к акции. Обязательным условием было поместить на грудь розовую ленту - символ борьбы с раком молочной железы и своевременной профилактики, а после поделиться своим фото в социальных сетях с напоминанием о том, как жизненно необходима профилактика онкологических заболеваний.

Депутат Тюменской областной Думы Елена Кашкарова:

"Профилактика важна, но у всех нас, к сожалению, постоянно не хватает времени на свое здоровье. За внимание наших женщин всегда идет борьба. Будем надеяться, что в ежедневной суете семь таких незаурядных мужчин привлекут женское внимание и заставят прекрасную половину города вспомнить о своем здоровье и пройти профилактический осмотр".

В первую субботу со дня старта акции палатку здоровья в ТРЦ "Кристалл" посетило почти 200 тюменок, 12 из них были направлены на более детальный осмотр. 30 сентября палатки будут установлены в "Кристалле", 7 октября переедут в ТРЦ "Премьер", а 14 октября - в ТРЦ "Гудвин". Время работы медиков - с 12:00 до 15:00.

Диагноз "рак молочной железы" получают 25% заболевших раком женщин. Только в России ежегодно с новообразованиями молочной железы сталкиваются около 600 000 наших соотечественниц. И чем раньше обнаружить заболевание, тем больше шансов его вылечить: 94% пациенток можно спасти, если поставить диагноз на ранней стадии!