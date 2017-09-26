Тобольский музей-заповедник выступил с инициативой проведения школьных уроков в музее

17:00 25 сентября 2017
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tiamz.ru
| Фото: tiamz.ru

В комитете по образованию администрации Тобольска прошло рабочее совещание заместителей по воспитательной работе школ города. С докладом "Тобольский музей-заповедник – территория интерактивного образования" выступил начальник отдела музейного маркетинга Максим Вильцан.

По его словам, уроки, экскурсии и занятия в музее вызывают интерес и высокий уровень мотивации учащихся к обучению. Благодаря интерактивным формам, процесс обучения осуществляется через расширение чувственно-эмоционального опыта, эстетической реакции и визуального восприятия:

"Если в школе общение участников образовательного процесса носит вербальный характер, музей предоставляет школе возможность учить детей извлекать знания, опираясь на первоисточник, являясь примером иллюстрации исторических событий и фактов".

Теги: музей , Тобольск
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