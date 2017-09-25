В Тобольском музее-заповеднике прошло посвящение в студенты

В рамках II этапа конкурса-фестиваля "Посвящение в студенты – 2017" Тобольский индустриальный институт совместно с Тобольским музеем-заповедником провел квест-игру "Тобольск – жемчужина Сибири".

В Визит-центре "Гостиный двор" участников встретил Сибирский Воевода. По заданию Воеводы студенты собирали карту Тобольска XVII в. из "Чертежной книги Сибири" Семена Ремезова, отвечали на загадки, знакомились с историей, побывали в Музее сибирского предпринимательства и крапивной мастерской "Трава-огонь", а также стали участниками акции "Безлимитное селфи", сообщили в пресс-службе ТИАМЗ.