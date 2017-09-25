В регионе от гриппа привили более 200 тысяч человек

15:50 25 сентября 2017
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В Тюменской области продолжается осенняя вакцинация населения против гриппа. Прививки поставили более 200 тысяч человек, в том числе более 70 тысяч детей.

"Прогноз по разновидностям вируса, которые будут циркулировать в предстоящем эпидсезоне, делает Всемирная организация здравоохранения. У нас в регионе иммунизация проводится вакциной "Совигрипп", в состав которой входят актуальные для предстоящего сезона штаммы вируса", — рассказали в областном управлении Роспотребнадзора. 

Противогриппозные вакцины вызывают формирование высокого уровня специфического иммунитета против гриппа. Защитный эффект после вакцинации, как правило, наступает через 1–2 недели и сохраняется в течение 7–9 месяцев.

Напомним, всего в предстоящий эпидсезон для обеспечения эпидемического благополучия рассчитывают привить против гриппа не менее 50% населения.

Консультации по вопросам вакцинации тюменцы могут получить по телефону горячей линии управления Роспотребнадзора по Тюменской области 8-9044-92-92-30.

Теги: вакцинация , грипп
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