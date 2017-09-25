ФЦН в Тюмени посетила делегация врачей из Турции

Делегация медицинских специалистов из Турции посетила накануне Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени и оценила возможности клиники.

Заведующая отделением радиационной онкологии Медицинского центра Анадолу в Стамбуле Хале Башак прибыла в областную столицу, чтобы принять участие в межрегиональной конференции "День онколога", организованной Медицинским городом, и не могла не посетить ФЦН, работа которого вызывала у нее особый интерес.

"Я поражена нейрохирургическим центром. Особенно мне понравилось, что здесь не только проводят высокотехнологичные и сложные операции, но и обучают этому молодых специалистов. Я считаю, что в 21 веке важен мультиподход в лечении, многие болезни требуют участия онкологов, нейрохирургов, нейрофизиологов и других узких специалистов, это помогает снизить травмирование организма при лечении", - подчеркнула она.

По словам главного врача Федерального центра нейрохирургии в Тюмени, профессора Альберта Суфианова, учреждение достойно представляет лицо современной высокотехнологичной медицины не только в России, но и за рубежом.

"Мы выстраиваем партнерские отношения со многими иностранными клиниками и специалистами, в том числе из Турции. Безусловно, приятно принимать у нас в гостях зарубежных коллег, обмениваться опытом, помогать друг другу. Такое сотрудничество взаимовыгодно для всех, и в конечном итоге – для пациентов", - отметил он.