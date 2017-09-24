Фестиваль национальных культур в Упорово объединил народные коллективы

09:47 24 сентября 2017
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biwork.ru
| Фото: biwork.ru

Около тысячи человек приняли участие в третьем районном фестивале национальных культур Упоровского района "Мост дружбы- 2017". Интернациональный праздник собрал народные коллективы от каждого сельского поселения, они представили культурные традиции разных национальностей.

Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, участники торжественного шествия в национальных костюмах образовали хоровод и повязали разноцветные ленты на символический венец дружбы народов. На площадках прошли презентации национальных подворий, где гостей ждало своеобразное путешествие по многонациональной и гостеприимной "дороге" через Упоровский район. Посетителям открывали кулинарные секреты, тайны различных обрядов и показывали мастерство умелых ремесленников, сохранивших старинные знания и опыт поколений.

На летней эстраде Дома культуры творческие коллективы показали задорные танцы и песни в фольклорных традициях русских, украинцев, немцев и чувашей. В завершение фестиваля прошло торжественное награждение победителей конкурса "Презентация национальных подворий".

Теги: культура , Упоровский район , фестиваль
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