Фестиваль национальных культур в Упорово объединил народные коллективы

Около тысячи человек приняли участие в третьем районном фестивале национальных культур Упоровского района "Мост дружбы- 2017". Интернациональный праздник собрал народные коллективы от каждого сельского поселения, они представили культурные традиции разных национальностей.

Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, участники торжественного шествия в национальных костюмах образовали хоровод и повязали разноцветные ленты на символический венец дружбы народов. На площадках прошли презентации национальных подворий, где гостей ждало своеобразное путешествие по многонациональной и гостеприимной "дороге" через Упоровский район. Посетителям открывали кулинарные секреты, тайны различных обрядов и показывали мастерство умелых ремесленников, сохранивших старинные знания и опыт поколений.

На летней эстраде Дома культуры творческие коллективы показали задорные танцы и песни в фольклорных традициях русских, украинцев, немцев и чувашей. В завершение фестиваля прошло торжественное награждение победителей конкурса "Презентация национальных подворий".