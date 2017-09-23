В театре кукол поздравили именинников сентября

В субботу в Тюменском театре кукол прошла традиционная акция для всех именинников месяца. Все дети, отмечающие в сентябре день рождения, в этот день стали главными героями театра кукол.

На входе всем именинникам выдавались специальные колпачки, по которым сразу можно было определить кто будет в зале в центре внимания. В малом зале ребятишек пришел поздравить барон Мюнхаузен. Он провел с маленькими гостями курс молодого путешественника. Дети задорно смеялись, изображали разных животных, прыгали, бегали и веселились от души. Затем все сделали общую фотографию, которую можно будет найти на сайте театра.

В большом зале именинников пришли поздравлять принц, кукла Барби и герой известного мультфильма Шрэк. От всего кукольного сердца Барби поздравила ребят с днем рождения и провела с ними игру – угадай песню. Со сцены звучали разные композиции из мультфильмов, а дети и взрослые их должны были угадать. Затем, все именинники поднялись на сцену и сфотографировались с героями театра.

Напомним, что "День именинника" в тюменском театре кукол проходит в конце каждого месяца. Дети от 2 до 12 лет, родившиеся в текущем месяце могут посетить один из спектаклей абсолютно бесплатно.

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.