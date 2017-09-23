Ученые выяснили, влияет ли Тобольская промплощадка на миграцию птиц

По запросу международных экспертов тобольские ученые выяснили, оказывают ли факелы СИБУРа влияние на миграцию перелетных и водоплавающих птиц.

Выяснилось, что в районе Тобольской промплощадки обитают более 40 видов птиц. При этом перелетные птицы в период миграций огибают промплощадку частично с запада, частично с востока.

В ночное время площадка хорошо освещена, видна птицам, а производственные шумы просто не дают им возможности приблизиться на опасное расстояние к факелу, высота которого на "Тобольск-Полимере" 125 метров.

По результатам проекта был сформирован отчет, демонстрирующий, что факельное хозяйство не оказывает влияния на миграцию перелетных и водоплавающих птиц. Международные эксперты одобрили выводы тобольских ученых, пишет "Тюменская линия".