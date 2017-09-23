Школы здоровья посетили почти 5 тысяч жителей Тюменской области

В Тюменской области с начала 2017 года было организовано 186 школ здоровья, где жителям помогают сохранить хорошее самочувствие и качество жизни на долгие годы. Общее количество участников составило 4,9 тысячи человек.

Как рассказали в пресс-службе губернатора, по сравнению с предыдущим отчётным периодом, общее количество граждан, участвующих в работе Школ здоровья, выросло более чем в 3 раза. Это объясняется активным внедрением технологии на базе медицинских учреждений областного центра.

На территории Тюмени Школы здоровья особенно популярны. Их общее количество в первом полугодии 2017 года составило здесь 152 единицы, а общее количество участников составило свыше трех тысяч горожан.

Как отмечают специалисты, работающие в Школах, среди пожилых тюменцев и инвалидов наиболее востребованы такие направления, как "Кардиошкола", "Школа артериальной гипертонии", "Школа бронхиальной астмы", "Гастрошкола".