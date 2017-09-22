Тюменцы могут поддержать Всемирный фестиваль молодежи

Тюменцы смогут присоединиться к флешмобу в соцсетях, приуроченному к региональной программе Всемирного фестиваля молодежи и студентов, пишет "Мегaтюмень".

Для участия достаточно сделать фото в одном из корпусов тюменских вузов и выложить его в соцсетях под хэштегом #ТюменьждетВФМС.

Напомним, что региональная программа ВФМС пройдет в Тюмени с 14 по 17 октября. В эти дни в столицу Западной Сибири приехали 50 иностранных участников фестиваля. Среди них жители Бразилии, Аргентины, Боснии и Герцеговины и других государств.

Арт-объект выполнен по принципу мельницы, в которой можно выбрать континент участников региональной программы и сделать фото с табличкой "Мы вас ждем!" Фото можно распечатать на месте с помощью инста-принтера.

Передвижная фотозона остановится в семи корпусах тюменских университетов: ТюмГУ (Республики, 9), ТИУ (Луначарского, 2), ТюмГУ (Ленина, 23), Тюменский колледж искусств (Республики, 152), ТГМУ (Одесская, 54), Институт транспорта (Мельникайте, 72). За маршрутом передвижения арт-объекта фестиваля можно следить на сайте ВФМС72.рф или в соцсетях регионального подготовительного оргкомитета Тюменской области.

Отметим, что от Тюменской области на фестиваль едут 200 человек по 15 направлениям. Также 40 тюменцев отправятся на фестиваль в качестве волонтеров. Россия принимает фестиваль в третий раз. Особенностью ВФМС этого года стала региональная программа, в которую вошли 15 регионов России, в том числе и Тюмень, которая заявлена в направлении творчество и креативные пространства.