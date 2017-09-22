VR-театр приглашает тюменцев на уникальную постановку

В тюменском театральном центре "Космос" 30 сентября и 1 октября состоится премьера уникального спектакля "В поисках автора", в котором классический театр и современные VR-технологии позволяют объединить в одном действе сцену и кино.

Как и в иммерсивных спектаклях, зритель становится непосредственным участником действия. Но здесь иной метод погружения – надевая очки, зритель становится непосредственным участником фильма, снимая их – смотрит классический театр на сцене.

Литературной основой для спектакля является пьеса Луиджи Пиранделло "Шесть персонажей в поисках автора". Автор инсценировки Юлия Поспелова перенесла действие с театральных подмостков на киноплощадку.

Герои спектакля "В поисках автора" – это семья, которая пережила трагедию, и режиссер Гвидо, который хочет снять фильм об этой семье. В центре сюжета фильма Гвидо сложные семейные узы и переплетения судеб Отца, Матери, Падцерицы и Сына в исполнении ведущих актеров Тюменского БДТ.

Спектакль "В поисках автора" построен так, что невозможно понять, кто перед зрителем: артисты, готовые ради роли пойти на обман, или ожившие персонажи. А может быть, они только в голове у режиссера Гвидо, который бродит по пустому кинопавильону в поисках вдохновения.

Узнать, что же привлекло главного героя в истории обычной семьи, можно на самом спектакле, билеты доступны по ссылке.