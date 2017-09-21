"Дом.ru Бизнес" запускает новую облачную услугу – Wi-Fi PRO

Федеральный телеком-оператор "Дом.ru Бизнес" вывел на рынок новый продукт для корпоративных клиентов – Wi-Fi PRO. Это уникальная система управления клиентским Wi-Fi-доступом с расширенным функционалом настройки портала авторизации, перечнем инструментов маркетинга и коммуникации с клиентами.

Подключив Wi-Fi PRO, клиент может управлять доступом и различными способами идентификации/авторизации пользователей, ограничивать доступ к сети Wi-Fi, ограничивать сессии по времени пользования, а также задавать поля, обязательные для заполнения при регистрации. Клиент может переименовать сеть и создать собственный дизайн приветственной страницы на основе одного из готовых шаблонов. При этом, для настройки не нужно обладать какими-либо специальными знаниями.

Также Wi-Fi PRO может быть каналом продвижения услуг корпоративного клиента и инструментом коммуникации с гостями Wi-Fi-зоны благодаря возможностям настройки сценариев показа рекламы, создания опросов, информирования об акциях и распродажах. Широкий выбор готовых приложений, среди которых прогноз погоды, новости, чат, доска объявлений и другие, позволяют предоставлять дополнительные сервисы пользователям портала авторизации и повысить интерес к информации, размещенной на нем.

Кроме того, услуга является инструментом получения расширенной маркетинговой статистики для формирования рекламных предложений, учитывающих интересы пользователей. В частности, она позволяет получать данные о количестве посетителей в разрезе месяцев, дней недели, времени суток, средней продолжительности подключений и т.д., а также замерять количество откликов посетителей на разную информацию, размещенную на странице авторизации.

В целях соблюдения требований законодательства, услуга предусматривает готовый механизм идентификации пользователей и дополнительный сервис по ограничению доступа на отдельные сайты и категории сайтов.

"Сегодня бизнесу любого размера и сферы деятельности необходимы расширенные возможности коммуникации с клиентами. В первую очередь наша новая услуга будет интересна ресторанам, кафе, гостиницам, салонам красоты, банкам и прочим организациям, которые работают с большим количеством посетителей. Подключаясь к Wi-Fi, посетитель оставляет свои контакты. Портал можно настроить так, чтобы посетитель оставлял любые нужные данные, например, адрес электронной почты или номер мобильного телефона. На этот адрес затем можно отправлять специальные предложения и информацию об акциях, если посетитель предварительно подтвердил согласие на получение такой информации при регистрации. Эффективность акций и предложений можно оценивать благодаря расширенным возможностям аналитики", – комментирует директор по b2b АО "ЭР-Телеком Холдинг" (бренд "Дом.ru Бизнес") Елена Венцлавович.