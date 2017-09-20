Более ста тысяч тюменцев поставили прививки от гриппа

Прививочная кампания против гриппа в Тюмени стартовала 24 августа. В преддверии эпидсезона в городские поликлиники поступило более 100 тысяч доз вакцины "Совигрипп" для иммунизации взрослого населения и 40 тысяч доз для детей.

На сегодня вакцинировано уже более 110 тысяч горожан, в том числе 34 тысячи детей. В первую очередь прививки поставили медики, работников образовательных учреждений и предприятий сферы обслуживания, пациенты с хроническими заболеваниями, студенты и школьники.

Ожидается поступление ещё 147 тысяч доз вакцины. Врачи отмечают, что прививки против гриппа являются наиболее эффективным средством защиты от болезни и помогают избегать серьезных осложнений. Поставить прививку можно в поликлиниках по месту жительства.