Председатель Следсвенного комитета России встретился с жителями Югры

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин 19 сентября провел в Сургуте личный прием граждан. Среди обратившихся были не только сургутяне, но и жители Мегиона, Пыть-Яха и Нефтеюганска.

Все обращения, поступившие Председателю СК России в ходе личного приема, касались уголовных дел, находящихся или находившихся в производстве следственных органов СК России по Ханты-Мансийскому округу, а также четвертого следственного управления (с дислокацией в Екатеринбурге) ГСУ СК России.

Вопросы касались невыплаты заработной платы, итогов расследования ДТП, в результате которого погибли дети, превышения полномочий должностными лицами при установке и вводе в эксплуатацию водоочистных сооружений и расследования других уголовных дел.

По результатам личного приема Александр Бастрыкин дал конкретные поручения руководителям следственных управлений. Ход рассмотрения всех принятых обращений взят Председателем Следственного комитета на личный контроль, сообщает официальный представитель СКР Светлана Петренко.