В Тюмени разыскивают мужчину за попытку поджога часовни Димитрия Донского в центре города

Около 20:40 в понедельник неизвестный бросил в фасад храма-часовни имени князя Димитрия Донского, который является воинским, бутылку с зажигательной смесью, очевидцы заняли его действия и его самого на видео, сейчас полиция устанавливает личность.

Храм-часовня Димитрия Донского имеет статус воинского. В нем совершается ежедневная молитва о защите Отечества, поминают тюменцев, погибших при исполнении воинского долга.

"Около 20 часов 40 минут неизвестный мужчина с помощью бутылки с зажигательной смесью совершил попытку поджога фасада здания храма "Во имя святого благоверного князя Дмитрия Донского", расположенного на улице Республики города Тюмени. В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление личности и задержание мужчины", - указано на сайте полиции.

В следкоме сообщили, что по факту поджога завели уголовные дела о вандализме и уничтожении имущества. Личность мужчины уже установлена, ведутся мероприятия по задержанию. Расследование происшествия на контроле прокурора Тюменской области.