Тюменский следком проводит для школьников тематические экскурсии

10:01 16 января 2023
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Фото - https://t.me/sledcom72

Девятиклассники из школы № 7 города Тюмени побывали в гостях в  региональном следственном управлении Следственного комитета РФ.

На экскурсии ребятам рассказали, кем были первые "следователи" на Руси, что делали "губные целовальники", и как не стать жертвой преступления ни на яву, ни в сетях Интернета. "Любопытство и интерес во время экскурсии вызвали массу вопросов у школьников, на которые они получили исчерпывающие ответы", - отмечают в пресс-службе СУСК.

Теги: профориентация , Следственный комитет , экскурсии
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