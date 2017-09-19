Жители Ленинского и Восточного округов Тюмени обсудят с прокурором проблемы ЖКХ

14:59 19 сентября 2017
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
pbs.twimg.com
| Фото: pbs.twimg.com

Прокурор Ленинского округа Алексей Андриянов 21 сентября проведет прием граждан, проживающих в Ленинском и Восточном округах Тюмени, тема встречи - соблюдение законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Прием будет организован с 16:00 до 17:00  в ООО "Управляющая компания "Сибэнергосервис" по адресу: улица Николая Ростовцева, д. 10/1.

В целях оптимизации процесса приема горожанам рекомендовано предварительно изложить доводы обращения в письменной форме. Все поступившие в ходе приема обращения будут проверены, при наличии оснований приняты необходимые меры прокурорского реагирования, подчеркивают в прокуратуре.

 

Теги: ЖКХ , управляющие компании , прокуратура , личный приём
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Октябрь, 2017