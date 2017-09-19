Жители Ленинского и Восточного округов Тюмени обсудят с прокурором проблемы ЖКХ

Прокурор Ленинского округа Алексей Андриянов 21 сентября проведет прием граждан, проживающих в Ленинском и Восточном округах Тюмени, тема встречи - соблюдение законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Прием будет организован с 16:00 до 17:00 в ООО "Управляющая компания "Сибэнергосервис" по адресу: улица Николая Ростовцева, д. 10/1.

В целях оптимизации процесса приема горожанам рекомендовано предварительно изложить доводы обращения в письменной форме. Все поступившие в ходе приема обращения будут проверены, при наличии оснований приняты необходимые меры прокурорского реагирования, подчеркивают в прокуратуре.