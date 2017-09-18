Ялуторовский краеведческий музей приглашает на выставку скатертей

Историю скатерти и традиции, связанные с ней, смогут узнать посетители краеведческого музея в Ялуторовске. Открытие выставки "Скатерть - радость, благодать" состоится 22 сентября, сообщили в пресс-службе Ялуторовского музейного комплекса.

Скатерть используется в быту еще с древних времен. Этот предмет обихода отражает историю, культуру и традиции древних народностей. Она считались признаком достатка и благополучия. Дорогостоящие скатерти с вплетением золотых нитей делали в Персии, Иудее, в Древнем Риме и Древней Греции. В странах Средиземноморья стол покрывали скатертями еще до нашей эры. Их изготавливали из хлопка или льна.

На выставке, которая будет работать до 24 октября, посетителям расскажут, почему в каждом доме и у каждой хозяйки должна быть скатерть, для чего нужна складка ровно посередине стола и какую расцветку подобрать для своей скатерти.