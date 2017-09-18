Тюменцев научат основам краудфандинга

Открытые семинары всероссийской "Школы краудфандинга" пройдут в Тюмени с 22 по 24 сентября. Занятия организует известная краудфандинговая платформа Планета.ру.

Краудфандинг - это коллективный сбор средств для реализации различных целей и идей. Но он отличается от благотворительности тем, что за финансовую поддержку участники получают материальный или нематериальный бонус от организатора проекта.

Вводная лекция в рамках "Школы" пройдет 22 сентября в 17:00 в коворкинге "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1). Участники узнают, что такое краудфандинг и о его основных принципах, а также о том, как правильно создавать свой крауд-проект, о плюсах использования системы фандрайзинга и о многом другом. Зарегистрироваться на лекцию можно по ссылке.

Запись на лекцию не подразумевает участие в обучающем курсе. Чтобы попасть на курс, необходимо в командах подготовить полноценные образцы собственных крауд-проектов, а затем защитить их перед экспертами "Школы" и региональными СМИ. В итоге отберутся только 10 проектов, чьи авторы пройдут обучающий курс Школы, пишет "Тюменская область сегодня".



Узнать подробности о предстоящем проекте можно на официальном сайте.