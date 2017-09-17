Готовится к выходу второй альбом тюменской группы Gilead

11:23 17 сентября 2017
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i.playground.ru
| Фото: i.playground.ru

Тюменская группа средневековой музыки Gilead завершает работу над своим вторым альбомом. Средства на его создание артисты собрали за два месяца благодаря краудфандингу.

Как сообщили музыканты в социальных сетях, после выхода альбома коллектив планирует отправиться в тур по России, который будет включать в себя 15 городов.

"Альбом уже на финальной стадии сведения, и нам он очень нравится", - отмечают участники группы и надеются, что слушатели тоже оценят проделанную работу, пишет "Вслух.ру".

Напомним, в рамках сбора средств на новый альбом поклонникам коллектива предложили пожертвовать определенную сумму взамен на будущий бонус в виде диска, мерча. Елисею Алексееву из Оренбурга, который внес наибольший вклад, музыканты пообещали устроить концерт прямо на кухне.  

Теги: творчество , музыка , краудфандинг
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