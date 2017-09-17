Готовится к выходу второй альбом тюменской группы Gilead

Тюменская группа средневековой музыки Gilead завершает работу над своим вторым альбомом. Средства на его создание артисты собрали за два месяца благодаря краудфандингу.

Как сообщили музыканты в социальных сетях, после выхода альбома коллектив планирует отправиться в тур по России, который будет включать в себя 15 городов.

"Альбом уже на финальной стадии сведения, и нам он очень нравится", - отмечают участники группы и надеются, что слушатели тоже оценят проделанную работу, пишет "Вслух.ру".



Напомним, в рамках сбора средств на новый альбом поклонникам коллектива предложили пожертвовать определенную сумму взамен на будущий бонус в виде диска, мерча. Елисею Алексееву из Оренбурга, который внес наибольший вклад, музыканты пообещали устроить концерт прямо на кухне.