Школьники готовят к изданию необычную книгу о Тюмени

Тюменские школьники Анастасия Самсонова и Артемий Глушков готовят к изданию путеводитель по литературной Тюмени "Моё маленькое путешествие". Помогают им в этом профессионалы издательского дела.

Так, одна из основателей ассоциации "Поэты Тюменской области" Светлана Хохлова помогла с версткой, издатель Ольга Аввакумова подсказала автором использовать формат литературного дневника, дизайнер Ольга Дмитриева участвовала в оформлении.

"Своей работой мы хотим вызвать интерес к тюменской поэзии, а также к местам, которые упоминаются в стихотворениях местных авторов. Первоначально была задумка создать сборник стихов о Тюмени к школьной конференции, однако потом идея стала более глобальной", - поделилась автор проекта Анастасия Самсонова.

Летом авторы проекта провели конкурсы рисунков. Лучшие работы станут иллюстрациями будущей книги "Моё маленькое путешествие". По задумке школьников, она будет напоминать детский дневник благодаря рисункам, стилистике текстов и форзацам, будто нарисованным детской рукой, пишет "Мегатюмень".



Отметим, проект стал одним из победителей первой волны грантового конкурса "Моя идея" и получил поддержку в размере 30 тысяч рублей.

