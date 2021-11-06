Узнаваемые места Голышманово попали в книжку-раскраску

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Воспитанники и педагоги Голышмановской школы искусств создали книжку-раскраску, в нее попали 10 самых узнаваемых мест посёлка Голышманово в контурных и полноцветных рисунках.

"Книжка-раскраска в первую очередь предназначена для детей с ограниченными возможностями здоровья. Партнером проекта выступила коррекционная школа № 3. Учителя этого образовательного учреждения одобрили на педсовете первый экземпляр раскраски и помогли разработать методические рекомендации по её использованию. Их тоже разместили в книжке вместе с отзывами об издании. Девять рисунков подготовили юные художницы, один — педагог Светлана Лебедева", - рассказала куратор проекта "Голышманово цвета рассвета" Наталья Цепилова.

Участники проекта получили навыки стилизации рисунков и иллюстрирования. Уже выпущено 35 книжек-раскрасок. Сложности с печатью возникли из-за старого принтера, но теперь проблема будет решена благодаря победе проекта "Голышманово цвета рассвета" в конкурсе "Лучшая общественная инициатива в муниципальных образованиях Тюменской области".

"При подаче заявки на участие в конкурсе было запрошено 44 тысячи рублей, а дали за победу 75 тысяч рублей. Такая финансовая поддержка поможет нам продолжить реализовывать проект. Купим хороший принтер, бумагу и будем издавать книжки-раскраски. В первую очередь обеспечим ими коррекционную школу №3. В Голышмановском округе проживает 189 детей с проблемами здоровья. Возможно, кому-то ещё захочется иметь раскраску с голышмановскими достопримечательностями. Готовы работать по индивидуальным заявкам", - отметила Наталья Цепилова.

В планах — изготавливать пазлы с видами посёлка Голышманово и антистрессовые раскраски. Пробные экземпляры уже созданы, пишет "АиФ - Западная Сибирь".