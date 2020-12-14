Лев Нежданов: Тюменскому Дому печати хватит идей и проектов, чтобы проработать еще 100 лет

Фото предоставлено Тюменским Домом печати

2020 – важный год в истории тюменского издательского дела. Тюменский Дом печати – одно из важнейших учреждений города, флагман местной полиграфии – отмечает 100 лет со дня образования. Как печаталась его вековая история и каких успехов удалось добиться за столетие, рассказал исполнительный директор АО Тюменский дом печати Лев Нежданов.

Тюменский Дом печати - крупнейшая типография Тюмени и Тюменской области. Расскажите, с чего началась ее история?

История сибирской полиграфии начинается еще в 1789 году, когда дед и прадед Дмитрия Менделеева Корнильевы открыли первую типографию в Тобольске. В Тюмени типография появилась спустя 68 лет благодаря учителю тюменского уездного училища Константину Высоцкому. В 1920 году по решению большевиков обе типографии объединили, а после сюда же перебазировали военную типографию из Томска. Так в Тюмени появилась первая государственная типография – сегодняшний Дом печати. В августе 1920 года она выпустила первую газету – "Известия Тобольской губернии". Позже стали печатать книги и другую продукцию.

Какие изменения произошли в отрасли полиграфии за этот продолжительный период времени?

Важнейшим в истории Тюменского Дома печати стал 1980 год. Коллектив переехал в новое здание на ул. Осипенко, 81, а в типографском корпусе установили новые газетные машины производства ГДР. Тюменцы стали первыми на Урале, где с "высокой печати" с набором и отливом свинцовых форм полностью перешли на офсетную.

Пожалуй, это главное достижение полиграфии за последние 100 лет. Технология печати хоть и совершенствуется, но глобально не меняется. Современная цифровая печать тоже не "дотягивает" до офсетной - не хватает качества и производительности.

Что печатали в Тюменском Доме печати? Были какие-то уникальные издания?

В 80-х годах в Тюмени стали выпускать центральные газеты, их передавали по фототелеграфу. Миллионными тиражами печатали серию книг "Мир приключений". Однажды в столичном кафе в шкафу с книгами я увидел именно такой экземпляр "Мира приключений". Открыл, а там указано в исходящих данных: отпечатано в издательстве "Тюменская правда" (так тогда назывался Дом печати). В 90-х печатали продуктовые талоны.

В числе самых интересных проектов этого года - подготовка тридцатитысячного тиража романа тюменского автора Сергея Козлова, переиздание альбома "Тюмень глазами художника, фотографа, путешественника XVII-XXI вв.", работа над проектом "Волшебный мир балета "Конек-Горбунок"".

А вообще, у нас все впереди! Свою лучшую книгу “Тюменский дом печати” еще не написал.

Сколько человек занято на Вашем предприятии сейчас? Есть ли свободные вакансии в столь непростое время?

Коллектив составляет около 150 человек. Это в четыре раза меньше, чем было в Доме печати в советские годы – тогда и тиражи газет были больше. Плюс современное оборудование позволяет обойтись меньшими силами: если раньше листовую машину обслуживали пять печатников, сегодня – два. Основной состав типографии набран еще в советское время, но вакансии есть всегда. Мы постоянно осваиваем новые направления работы, поэтому грамотные специалисты нужны всегда.

Например, с 2005 года печатаем упаковку, этикетки, рекламную продукцию – сегодня они составляют почти 80% дохода. В пандемию выросло производство фармацевтической упаковки – за девять месяцев 2020 года в пять раз больше, чем за весь 2019 год. Вообще, весной мы рассчитывали, что ситуация будет хуже. Выровняли за счет резервов и управленческих решений, объем выручки по сравнению с прошлым годом снизился незначительно.

Что-то готовите к юбилею издательства?

Мы разработали специальный проект к 100-летию: выпускаем настольный и настенные календари, на которых запечатлена вся история тюменского печатного дела, начиная с прошлого столетия. На его страницах можно будет увидеть старые снимки типографии Высоцкого, газетные проекты, образцы из коллекций открыток. Рядом - краткие исторические справки и выдержки из биографий. Получился солидный, интеллигентный и достойный проект. Будет хороший подарок партнерам, заказчикам, друзьям.

Также в планах издать книгу, посвященную Тюменскому Дому печати. Однако в этом году реализовать проект помешала пандемия. Но задумку эту мы не бросаем, книга обязательно выйдет – но позже. В этом нам обещали помочь тюменские историки и искусствоведы.

Лев Алексеевич, история Вашей семьи напрямую связана с издательской деятельностью. Какое влияние оказала семья на выбор вектора Вашей деятельности?

Если честно - никакое!

Мой дед – Алексей Алексеевич - долгие годы возглавлял редакцию газеты "Тюменская правда", стоял у истоков Тюменского отделения Союза журналистов, руководил Областным радиокомитетом. И, думаю, что именно от него я унаследовал такие общечеловеческие качества, как трудолюбие, порядочность и исполнительность творческий подход к работе, умение доводить любое дело до конца. И, конечно, любовь к книгам – еще в детстве и юности я прочитал огромную семейную библиотеку, включая 50 томов Большой советской энциклопедии.

Расскажите о Ваших планах на будущее?

С современной эпидемической обстановкой сложно планировать. Главная задача сегодня – как минимум не заразиться коронавирусом и уберечь коллектив. Дом печати продолжает работать, запускать новые идеи и развиваться – еще минимум на 100 лет вперед.

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Евгения Шевцова