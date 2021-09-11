Тюменский писатель Сергей Козлов выпустит новый роман

Писатель Сергей Козлов выпустит к концу сентября книгу "Романовы: преданность и предательство". Роман объемом около 1000 страниц выйдет тиражом 20 000 экземпляров.
Автор познакомит читателей с ротмистром ведомства контрразведки Арсением Орловым. Место действия – Белград.
"Текст в издательство мы сдали в мае. Работа длилась более трех лет. Это не линейный роман, а роман-калейдоскоп, где сквозь историю и десятки реальных исторических персонажей только пунктирной линией идёт судьба главного героя – ротмистра Арсения Орлова. Мне кажется, нам удалось – передать дух времени", – отметил писатель.
Герои романа прописывали по историческим документам и фактам. Из персонажей Сергей Козлов выделяет цесаревича Алексия, его сестёр, сопровождающего их главного героя Арсения Орлова, а также брата царя – великого князя Михаила Александровича. Автор пока не раскрывает, кто мог бы сыграть роли героев в фильме, который планируют снять по книге, оставляя эту заботу продюсеру Олегу Урушеву и режиссеру Сергею Коротаеву, пишет "Комсомольская правда-Тюмень".
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