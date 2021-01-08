Познакомиться с творчеством уватских поэтов можно онлайн

Сборник стихов и прозы "Вдохновение..." опубликовали в онлайн-формате и посвятили 95-летию Уватского района и памяти Владимира Гусейнова. Познакомиться с произведениями уватских авторов можно на официальном сайте uvatregion.ru.

Как сообщили в пресс-службе администрации Уватского района, сборник литературного творчества вошли 102 произведения от 33 поэтов, среди которых: Раиса Порвина из Першино, Галина Пузина и Ксения Соколова из Демьянского, Мария Першина из Луговослинкино, Софья Меркулова из Увата, Валентина Баглаева и Елена Бабкина из Красного Яра, Людмила Андреева из Мугена, Тамара Игнатьева и Тамара Костромина из Демьянки.

"Готовясь к юбилею района, сотрудники центральной библиотеки организовали районный литературный краеведческий конкурс "Ветер вдохновения". Во главе жюри был председатель районного объединения местных поэтов и прозаиков Владимир Гусейнов. Это стало его последним, но важным вкладом в историю Уватского района. В книгу вошли 15 его произведений, им же написано приветственное слово", – рассказала заведующий библиотечной системой АУ "ЦДК Уватского муниципального района" Елена Тамарова.

Экземпляры книги вручили авторам, чьи работы вошли в сборник, распространили в библиотеки района и краеведческий музей "Легенды седого Иртыша", пишет ИА "Тюменская линия".