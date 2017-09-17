В Тюмени покажут кинопремьеры из разных стран мира

Более 50 кинокартин, которые раньше не демонстрировались в России, покажут тюменским зрителям в рамках IV Международного кинофестиваля "Ноль плюс", который состоится с 30 сентября по 7 октября. Все фильмы можно будет посмотреть бесплатно.

Как рассказали в оргкомитете фестиваля, показы будут проходить сразу на нескольких площадках: в малом зале Тюменского драмтеатра, в Тюменском технопарке, во Дворце творчества и спорта "Пионер" и в киноконцертном зале "Космос".

Например, 1 октября гостям покажут французскую короткометражку "Мой внутренний ребёнок" и тайваньский анимационный фильм "Приключение дня". 2 октября пройдет премьера получасовой комедии "Новенький" о том, как в многодетной семье появляется новый ребенок, который, в отличие от остальных, всегда слушается родителей. 4 октября состоится премьера фильма "Русская литература: "Шинель" Н.В. Гоголь". Подробное расписание показов в ближайшее время появится на официальном сайте "Ноль плюс", пишет "Вслух.ру".



IV Международный кинофестиваль "Ноль Плюс" пройдет с 30 сентября по 7 октября в Тюмени и со 2 по 4 октября — в Тобольске. На конкурс подано около 2500 заявок от режиссеров всего мира из почти 100 стран. После строгого отбора 63 фильма вошли в конкурсную программу Фестиваля и 50 будут показаны вне конкурса.