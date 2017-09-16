Ник Рок-н-Ролл отправится из Тюмени в Крым

Основатель тюменского рок-центра "Белый кот", легендарный рокер Николай Кунцевич, более известный как Ник Рок-н-Ролл, посетит Симферополь. 23 сентября в пабе "Бочка Патрика" в 17:00 состоится пресс-конференция с журналистами полуострова, а в 20:00 – акустический концерт под названием "Облачный артист".

Ровно 30 лет назад, в 1987 году, в газете "Крымский комсомолец" вышла сенсационная статья под названием "За ширмой фирмы", по недосказанным фактам которой было сфабриковано уголовное дело против Николая. Музыкант возвращается в Крым, чтобы напомнить об этом периоде, получившем название "Дело №666 или Угон космического корабля".

"Владивосток - это моё сердце, Тюмень - это мой пульс, а Симферополь - это мой разум. Я приезжаю в Крым лечить свою крышу", - добавляет рокер.

Напомним, что Николай Кунцевич является основоположником "рок-перфоманса" и шок-рока в России. В девяностых, уже получив популярность, артист переехал в Тюмень, где основал межрегиональный рок-центр под названием "Белый кот", который занимался организацией концертов и фестивалей различной музыкальной направленности. В течение нескольких лет центр аккумулировал рок-движение, собирая музыкантов по всей стране и позволяя им проявлять себя, пишет газета "Тюмeнская облaсть сeгодня".