Ушел из жизни Заслуженный работник культуры РФ Вячеслав Шабалин

Тюменский драматический театр с прискорбием сообщает, что не стало человека, который отдал нашему театру пятьдесят лет своей жизни. 14 сентября после тяжелой болезни скончался Заслуженный работник культуры РФ, ветеран труда Вячеслав Анатольевич Шабалин.

Вячеслав Анатольевич работал в Тюменском драматическом театре с 1968 в должности начальника бутафорского цеха, бутафора-декоратора. Ни один спектакль не обходился без его участия. Своими золотыми руками он мог изготовить самые сложные изделия театральной бутафории. О работниках закулисья редко пишут статьи, снимают сюжеты, их почти не видит зритель, но именно такие люди помогают актерам добиться успеха на сцене. Созданные Вячеславом Анатольевичем предметы реквизита практически невозможно было отличить от настоящих, он мог создать любой механизм, и даже подковать блоху…

Прощание с Шабалиным состоится 16 сентября года в ритуальном зале №1 Патрушевской больницы с 12 до 13 часов.