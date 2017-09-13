"Тюменская марка" бьет собственные рекорды по количеству участников

В Тюмени завершился прием заявок на участие в конкурсе "Тюменская марка". По данным организаторов, интерес к участию проявили 344 предприятия, документы подали более 120 компаний. Напомним, прием заявок стартовал 25 июля и закончился 8 сентября.

Директор департамента экономики и стратегического развития города Сергей Толстых:

"Сейчас уполномоченный орган проверяет точность указанных сведений, сроки работы предприятий и другие сведения. Можно с уверенностью сказать, что это – абсолютный рекорд по заявкам за все время существования "Тюменской марки". На это повлияли разные факторы – в том числе и упрощенная система подачи заявок, и новый формат взаимодействия: у каждой компании персональный куратор, личный кабинет. Всё это оптимизирует время. Больше всего участников сосредоточилось в категориях "Бизнес для бизнеса" и "Социально-культурная сфера". Подробнее с ними горожане смогут ознакомиться во время работы выставки 27 и 28 октября".

Напомним, в этом году конкурс проходит по девяти номинациям: "Промышленное производство", "Строительство", "Социально-культурная сфера", "Бытовые услуги", "Туризм", "Пищевая и перерабатывающая промышленность", "Общественное питание", "Молодежное предпринимательство" и "Бизнес для бизнеса".

Впервые в конкурсе задействованы народные эксперты: 513 тюменцев пожелали использовать такую возможность. Из них рандомным способом выберут 240 счастливчиков. Тюменцев по-настоящему вдохновила возможность стать причастными к процессу формирования открытого диалога между предпринимателями и потребителями. Заявки подали тюменский блогер Светлана Захарова, радиоведущая Мария Кондратович, ведущие Юра и Гера, директор "АСК" Ольга Петрушина и другие.

"Формат экскурсии принципиально важен: это не проверка, а дружеская встреча, в которой заинтересованы обе стороны. Для предпринимателей посещение народных экспертов – отличный способ познакомиться с потенциальными клиентами, презентовать свою продукцию и получить оперативный отклик от них. А для экспертов – это возможность увидеть, как работают тюменские предприятия и лично поучаствовать в процессе выбора самых достойных", – прокомментировал Сергей Толстых.

Итоговый балл каждого участника будет складываться из голосов народных экспертов, посетителей выставки, итогов интернет-голосования, оценки конкурсной комиссии и оценки уполномоченного органа. В каждой номинации выберут по три победителя, которых наградят на официальной церемонии 9 ноября.