Тюменцев приглашают в театр будущего

В Молодежном театральном центре "Космос" в Тюмени состоится премьера спектакля "В поисках автора" в рамках проекта "VR-театр" продюсерского центра Баza.

Проект "В поисках автора" – это уникальное событие театрального мира - он соединяет классический театр с новыми VR-технологиями. Формат, который объединяет театр и кино.

Как и в иммерсивных спектаклях, зритель становится непосредственным участником действия. Но здесь иной метод погружения – надевая очки, зритель становится непосредственным участником фильма, снимая их – смотрит классический театр на сцене.

Несколько раз во время спектакля зрителю необходимо надеть VR-очки, чтобы посмотреть сцену в той реальности, который по сюжету представляет себе главный герой спектакля. Действие уже отснято заранее с нескольких ракурсов в формате 360 градусов.

Это даст возможность зрителю, сидя на месте, самому выбирать ракурс и форму просмотра спектакля, следить за героями, "монтировать" собственный спектакль. В спектакле задействованы актеры Тюменского Драматического театра, режиссер Данил Чащин.

Проект посодействует развитию творчества и культуры в тюменском регионе, повысит престиж города на федеральном уровне. VR-спектакль "В поисках автора" сделает большой шаг в развитии театральной сферы, уверены его создатели.

Литературной основой для спектакля является пьеса Луиджи Пиранделло "Шесть персонажей в поисках автора". Автор инсценировки Юлия Поспелова перенесла действие с театральных подмостков на киноплощадку.

Спектакль можно увидеть 31 сентября и 1 октября. Количество зрителей ограничено до 30 человек.