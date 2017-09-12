В Тюменской филармонии слушателям рассказали о предстоящем концертном сезоне

Встреча директора Тюменской филармонии Андрея Чувашова с Союзом друзей филармонии прошла 11 сентября в зале камерной и органной музыки концертного учреждения.

Участники обсудили предстоящий 59-й концертный сезон. Здесь же присутствовали художественные руководители коллективов филармонии, которые рассказали о планах и новых концертах. Мероприятие прошло в дружеской и творческой атмосфере.

В своем приветственном слове Андрей Чувашов поблагодарил всех присутствующих слушателей и руководителей коллективов, отметив, что в зале собрались истинные ценители искусства. Сейчас идет репетиционная работа всех коллективов, все готовятся к новому сезону.

"Эта встреча очень важна, так как, только услышав своего зрителя, мы можем понять, что ему действительно важно и интересно", - заключил Андрей Чувашов.

Художественный руководитель Тюменского филармонического оркестра Евгений Шестаков отметил, что для его коллектива это третий симфонический сезон, и 20 ноября исполняется ровно два года с их первого концерта.

"Мы молодой коллектив, средний возраст – 30-31 год, при этом ребята являются лауреатами престижных международных конкурсов, – отметил Шестаков. – Многие преподают в музыкальных школах, в институте культуры. Для оркестра сезон будет насыщенным и интересным, вас ждут новые произведения и концерты. На открытии сезона 26 сентября мы будем играть с одним из самых востребованных пианистов мира Борисом Березовским. А на Алябьевской осени выступим с российской оперной певицей, обладательницей премии Грэмми Екатериной Лёхиной. В середине декабря ожидаем приезда всеми любимого музыканта Дениса Мацуева".

Художественный руководитель Хоровой капеллы Альберт Мишин отметил, что в этом сезоне коллектив постарается удивить новыми произведениями и по-другому раскрыть уже всем полюбившиеся.

На встрече также присутствовали руководитель ансамбля народного танца "Зори Тюмени" Валерий Арцер и руководитель вокал-группы "Sunrise"Наталья Гультяева. Они также поблагодарили всех зрителей и пригласили посетить концерты их коллективов.

Особенным стало выступление заслуженного артиста России и Украины художественного руководителя оркестра "Камерата Сибири" Антона Шароева. На мероприятии была зачитана телеграмма от президента России Владимира Путина, где он поздравил маэстро с получением почетной грамоты за высокие достижения в профессиональной деятельности. "Наш коллектив выступает на сцене филармонии уже больше двадцати лет, - рассказал Антон Шароев. – В новом сезоне я приглашаю всех посетить цикл концертов "Христианское благоговение".

"Я состою в Союзе друзей два года, - поделилась гостья мероприятия Вера Богородова. - Очень хочется знать, что волнует администрацию, обменяться идеями, чтобы улучшили репертуар. Я поклонник серьезной музыки, очень люблю концерты оркестра под руководством дирижера Шестакова, нравится, как играет первая скрипка".

На встрече слушатели также смогли задать вопросы руководителям. В перерывах между общением на сцене зала выступили Хоровая капелла, группа "Sunrise", квинтет духовых инструментов филармонического оркестра "Вуд Лайф". В заключение встречи самые активные слушатели были награждены грамотами, а активисты волонтерского движения Тюменской филармонии - почетными значками.

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.