В Тобольске подвели итоги трудового лета

Во Дворце творчества детей и молодежи прошла торжественная церемония награждения лучших бригад отличившихся на благоустройстве Тобольска. С окончанием трудовой смены и началом нового учебного года школьников поздравил глава города Владимир Мазур.

В числе награжденных – юные помощники Тобольского музея-заповедника, трудовой отряд "Кремлевский десант". Совместный проект Центра реализации молодежных и профилактических программ и ТИАМЗ по занятости старшеклассников в период летних каникул успешно реализуется второй год подряд. Этим летом ребята выступили в роли помощников смотрителей и экскурсоводов, помогали в проведении мероприятий на музейных объектах. "Кремлевский десант" выступил с инициативой очистки территории сада Ермака от мусора, благодаря чему одно из любимых мест отдыха тоболяков стало еще красивее.

На церемонии награждения директор Тобольского музея-заповедника - структурного подразделения ГАУК ТО "ТМПО" Наталья Вертянкина вручила ребятам благодарственные письма "За инициативность и ответственность, а также творческий подход к работе", сообщили в пресс-службе ТИАМЗ.