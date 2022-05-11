Для тюменских подростков начинается трудовой сезон

Ежегодно более 23 000 подростков Тюменской области трудоустраиваются в свободное от учебы время при содействии Центра занятости, более 10 тысяч - в Тюмени.
Начать зарабатывать школьники могут с 14 лет с письменного согласия одного из законных представителей. В каникулы подростки могут работать от 24 до 35 часов в неделю, во время учёбы - не более 17,5 часа в неделю.
Зарплата за полностью отработанный месяц должна быть не ниже минимального размера оплаты труда Тюменской области. Также ребята получают материальную поддержку из средств органов службы занятости населения.
Директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Александр Сидоров:
Наибольшее количество рабочих мест создается организациями в сфере образования, культуры, спорта, досуга и развлечений, при администрациях муниципальных образований. Также трудоустройство осуществляется на предприятиях внебюджетного сектора экономики.
Чтобы специалисты подобрали работу, подросткам необходимо лично направить заявление и разместить свое резюме на портале "Работа России" (нужно иметь подтвержденную учетную запись на Госуслугах).
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