Для тюменских подростков начинается трудовой сезон

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Ежегодно более 23 000 подростков Тюменской области трудоустраиваются в свободное от учебы время при содействии Центра занятости, более 10 тысяч - в Тюмени.

Начать зарабатывать школьники могут с 14 лет с письменного согласия одного из законных представителей. В каникулы подростки могут работать от 24 до 35 часов в неделю, во время учёбы - не более 17,5 часа в неделю.

Зарплата за полностью отработанный месяц должна быть не ниже минимального размера оплаты труда Тюменской области. Также ребята получают материальную поддержку из средств органов службы занятости населения.

Директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Александр Сидоров:

Наибольшее количество рабочих мест создается организациями в сфере образования, культуры, спорта, досуга и развлечений, при администрациях муниципальных образований. Также трудоустройство осуществляется на предприятиях внебюджетного сектора экономики.

Чтобы специалисты подобрали работу, подросткам необходимо лично направить заявление и разместить свое резюме на портале "Работа России" (нужно иметь подтвержденную учетную запись на Госуслугах).