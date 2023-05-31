18 тысяч тюменских подростков получат работу на летних каникулах

С наступлением каникул многие подростки мечтают не только отдохнуть, но и подзаработать. В летние месяцы 2023 года планируется трудоустройство 18 тысяч подростков.

Ежегодно подростки работают в учреждениях бюджетной и внебюджетной сферы. Ребята собирают скошенную траву на территории школ, проводят влажную уборку после ремонта, подготавливают к утилизации макулатуру. А еще работают помощниками культорганизаторов, оказывают помощь в организации и проведении областных и районных мероприятий.

Заработная плата для подростков рассчитывается исходя из установленного в Тюменской области на 2023 год минимального размера оплаты труда (16 242 рубля за полностью отработанный месяц). Кроме того, выплачивается материальная поддержка за счет средств службы занятости населения за фактически отработанное время из расчета 1500 рублей в месяц. Все выплаты начисляются с учетом районного коэффициента за фактически отработанное время.

Работодатели уже активно приступили к заключению договоров на создание рабочих мест для несовершеннолетних. Уже заключено более 300 договоров на создание временных рабочих мест, в том числе и во внебюджетном секторе экономики.

Поиск вакансий подростки могут осуществлять самостоятельно на портале "Работа России" или получить консультацию в Центре занятости населения по месту проживания.

В преддверии Международного дня защиты детей департамент труда и занятости населения Тюменской области открыл работу "телефона горячей линии". Специалисты дадут правовую консультацию по услугам службы занятости, трудоустройству несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время, в том числе и по постановке на регистрационный учет в центр занятости.

Свои вопросы подростки и их родители могут задать по телефонам (3452) 42-60-19 или 42-63-48. Телефон работает в будние дни с 9.00 до 18.00. Кроме этого специалисты службы занятости проводят консультации в официальных пабликах Вконтакте и Одноклассники.