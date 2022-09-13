В тюменских отрядах мэра за лето поработали 9 225 подростков

В "Отряды мэра" за лето было трудоустроено 9 225 человек, создано 4 521 рабочее место. Всего для трудоустройства было предложено более 50 видов деятельности.

"С коллегами мы обсудили и задачи по организации летнего отдыха на 2023 год. Уверен, что можно создать дополнительные места в сфере благоустройства, поскольку это один из наиболее востребованных видов работ. Ребята отлично поработали в МБУ "Тюменьгормост", помогая наводить порядок на набережной", - отметил при поведении итогов глава города Руслан Кухарук.

Отмечается, что в этом году в программе трудоустройства подростков появились новые партнеры: АНО "Третий возраст", ООО "Фотомаг", МСЧ "Нефтяник", студия ландшафтного дизайна "Радуга улиц", Школа английского языка "Либертика", языковой клуб "Англичанка", Тюменская детская железная дорога и так далее. Это позволило расширить спектр видов работ, и ребята смогли попробовать себя в новых профессиях.

Лучшим 25 подросткам, отработавшим наибольшее количество смен в "Отрядах мэра", на закрытии "Трудового лета" 19 августа 2022 года были вручены признательности и путевка в загородный центр на осенние каникулы.