Более 4,7 тысячи рабочих мест организовали для подростков в Тюмени

В Тюмени подвели итоги трудового лета. На торжественной церемонии, которая прошла на Городской площади, лучшие участники программы "Отряды мэра" получили от главы города слова признательности и подарки.

В этом году для подростков было организовано более 4 700 рабочих мест, 200 из них – для ребят, чьи отцы участвуют в специальной военной операции. Более 50 видов деятельности было представлено для желающих не только отдохнуть летом, но и поработать.

"Ребята не подвели и отработали все смены достойно! Они внесли свой существенный вклад в развитие любимого города. "Муравьи" занимались благоустройством, обеспечивали безопасность, помогали организовывать спортивные и культурные мероприятия. Я поблагодарил всех наших партнеров за организацию летней занятости учащихся, которая позволяет им не только заработать честным трудом деньги, но и повышает интерес к получению начальных профессиональных навыков, воспитывает чувство ответственности", - отмети глава города Руслан Кухарук.

По словам Кухарука, социальный эффект от программы, которой уже 25 лет, огромный – те, кто прошел в подростковом возрасте трудовую школу, умеют ценить чужой труд, беречь и преумножать результаты общих усилий. Первая зарплата, первые успехи и достижения дают хороший стимул к дальнейшему развитию и росту.

"Я пообщался с ребятами, многие из них работают в "Отрядах мэра" уже несколько смен. Но самое главное для детей – то, что они приобрели интересные знакомства и продолжают активно общаться друг с другом. Мы видим, что ежегодно желающих присоединиться к летним проектам много, и будем рассматривать вопрос увеличения количества рабочих мест и расширения профессиональных видов деятельности", - почеркнул глава, выразив уверенность, что многие подростки с нетерпением будут ждать новой летней трудовой смены и в 2024 году обязательно придут в "Отряды мэра".