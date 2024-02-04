Опубликовали график смен в "Отрядах мэра" на 2024 год

В 2024 году легендарный проект по трудоустройству несовершеннолетних "Отряды мэра" отметит 25-летие. За весь период трудовой опыт получили более 80 тысяч молодых тюменцев. Летом подростки снова смогут влиться в ряды "муравьев".

Стал известен график смен, они продлятся по 10 рабочих дней. Первая пройдет с 5 по 19 июня, вторая — с 8 по 19 июля, третья — с 5 по 16 августа. Онлайн-записи будут открыты 5 апреля, 3 мая и 21 июня соответственно.

Трудовой день для подростков от 14 до 17 лет будет длиться три часа. Размер зарплаты варьируется от 5 тыс. 019,65 руб. до 6 тыс. 076,42 руб.

Для трудоустройства потребуется паспорт, медицинская справка формы 086-у, СНИЛС и ИНН, реквизиты лицевого счета, согласие родителей. Кроме того, необходимо предоставить справку об отсутствии судимости, ее рекомендуем заказать заранее.

Всего будет предложено около 50 специальностей для трудоустройства, в том числе по предварительному собеседованию, сообщает Вслух.ру.