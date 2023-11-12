Пять тысяч тюменских подростков смогут поработать в "Отрядах мэра" в 2024 году

Подростки от 14 до 17 лет смогут поработать в "Отрядах мэра" в следующем году. Финансирование программы предусмотрено в бюджете Тюмени.

В 2024 году в "Отряды" планируется трудоустроить 5 тыс. 113 человек, в том числе 5 тыс. несовершеннолетних, а также 113 диспетчеров и бригадиров. На реализацию программы запланировано 42 млн 762 тыс. рублей.

Программа трудоустройства подростков появилась в 1998 году и стала брендом Тюмени. Традиционно в летний период организуется четыре трудовые смены, ребята работают по три часа. Изначально они были заняты благоустройством, сейчас на выбор порядка 50 специальностей, в том числе артисты, помощники библиотекарей, экскурсоводов, реставраторов, работников СМИ и т.д., сообщает Вслух.ру.