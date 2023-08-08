Отряды мэра в День физкультурника покажут, на что способны в ГТО

Фото - пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике города Тюмени

День физкультурника в Тюмени пройдёт 12 августа, на котором будут организована сдача нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне". В соревнованиях примут участие бригады "Отрядов мэра", сообщили в администрации города.

Состязания развернутся у мультицентра "Контора пароходства". Регистрация "муравьёв" начнется в 15:00. Девчатам и ребятам предстоит выполнить наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, сгибание/разгибание рук в упоре лежа на полу, поднимание туловища из положения лежа на спине.

Командный зачет будет определен по сумме лучших результатов 4-х участников (2 мальчика и 2 девочки). Торжественная церемония награждения победителей соревнований среди бригад запланирована на 18 часов.

Предварительные заявки на участие и согласия на обработку персональных данных (в соответствии с установленной формой) руководителям команд необходимо направить до 9 августа на почту gtofest@mail.ru либо принести лично по адресу: Тюмень, ул. 50 лет Октября, 46.