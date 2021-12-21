В 2021 году временную работу получили 10 700 подростков Тюмени

10 700 подростков с января по октябрь 2021 года смогли в свободное от учебы время поработать в различных организациях, из них 4 500 трудовой опыт получили в "Отрядах мэра". Информацию о временном трудоустройстве несовершеннолетних депутаты Тюменской гордумы рассмотрели на заседании постоянной комиссии по социальному развитию.

С каждым годом к проекту присоединяется все больше партнеров, расширяется спектр работ, благодаря которым подростки могут получить первый профессиональный опыт, сориентироваться при выборе будущей специальности и интересно провести время. В текущем году юным тюменцам для трудоустройства было предложено более 50 направлений деятельности. Ребята попробовали свои силы в роли помощников лаборанта-исследователя, ведущего программ, звукорежиссера, редактора новостей, аквариумиста, архивариуса, художника-мультипликатора и других профессиях. Средняя заработная плата составила примерно 4 400 рублей в месяц, сообщила представитель администрации.

Депутаты позитивно оценили эффективность реализации программы трудоустройства несовершеннолетних, отметив что она помогает решать ряд актуальных вопросов, в том числе по профилактике правонарушений в подростковой среде.

“Через "Отряды мэра" прошло огромное количество юных тюменцев в возрасте от 14 до 18 лет. Значительно увеличился спектр видов деятельности. От ребят я слышала только хорошие отзывы о программе. Очень важно вовлекать подростков в проект, так как он способствует профилактике асоциальных проявлений, помогает найти интересную деятельность и определиться с будущей профессией”, – подытожила обсуждение председатель постоянной комиссии Елена Бойко.