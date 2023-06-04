Тысячи подростков примут участие в "Трудовом лете" в Тюмени

Тюменские подростки смогут поработать в летние каникулы. "5 июня мы дадим старт "Трудовому лету". На время каникул запланировано трудоустроить 9 тыс. 578 подростков. Нашим "муравьям" можно будет освоить 50 специальностей", - рассказал глава города Руслан Кухарук.

Сейчас ведется резерв на третью смену "Отрядов мэра", которая продлится с 17 по 28 июля. Подростки могут оставить заявку на e-mail rezerv_om@mail.ru. В случае, если освободятся места, свяжутся специалисты "Тюменского городского многопрофильного центра" и предложат вакансию. Онлайн-запись на четвертую смену (с 7 по 18 августа) пройдет 27 июня.

Кроме "Отрядов мэра" 3 тыс. юных соискателей смогут трудоустроиться в бюджетные и коммерческие организации. На личном собеседовании подростка с работодателем оговариваются все нюансы работы и заключается срочный трудовой договор, где прописываются условия трудоустройства, период работы и размер заработной платы.

Более подробную информацию о необходимых документах и открытых вакансиях можно узнать по телефону центра занятости населения: 8 (3452) 27-37-28, сообщает Вслух.ру.