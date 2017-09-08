В Тюменской филармонии пройдет ярмарка абонементов

С 10 по 13 сентября в фойе первого этажа Тюменской филармонии состоится ежегодная осенняя ярмарка абонементов. Приобрести билеты на концерты нового сезона можно будет с 10.00 до 20.00.

Тюменская филармония предложит 37 абонементов, в которые вошли вечерние концерты классической музыки, программы для детей, концерты хореографического направления, вечера органной музыки и многое другое.

Осенняя ярмарка абонементов продлится четыре дня. Для жителей и гостей города это последняя возможность приобрести билеты на циклы концертов со скидкой 15%. В рамках акции "О, Счастливчик" скидка 25% ожидает тех слушателей филармонии, чьи дни рождения приходятся на 10,11,12 или 13 сентября!

Скидка распространяется на все абонементы нового сезона (при предъявлении документа, подтверждающего дату рождения). А по акции "Почтенный возраст" скидка на абонемент № 13 "Память сердца" составит 25% (при предъявлении пенсионного удостоверения). В акции "Открытие сезона" при покупке абонементов с №1 по №4 - скидка 25% на концерт Б. Березовского и ТФО (26 сентября). Так же скидка 20% предоставляется при покупке от 2-х любых детских абонементов (с №30 по №37).

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.