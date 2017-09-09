Участники "Арбузника" в Тюменском районе съели 70 кг полосатых ягод

Более сотни жителей сел Муллаши и Созоново Тюменского района приняли участие в традиционном осеннем "Арбузнике". Вместе они съели около 70 килограммов этой полосатой ягоды, пишет агентство "Тюмeнская линия".

Праздник состоялся благодаря волонтерским отрядам "Гриффиндорцы" из Созоновского МО и "Дельфин" из Муллашинского МО, которыми руководит специалист МЦ "Поколение" Элина Сабируллина. Вместе с местными волонтерами праздник организовало РБОД ТО "Подари ребенку праздник!".

"Мы были рады видеть на празднике всю детвору! При этом, в обоих селах к ребятам присоединялись и взрослые: мамы, папы, и даже бабушки. Интересно было всем", - отметила специалист МЦ "Поколение" Элина Сабируллина.

В этом году праздник получил поддержку в районном конкурсе молодежных инициатив. Также были привлечены партнеры и спонсоры. Все это позволило провести "Арбузник" и вручить полезные подарки 50-ти первоклассникам в обоих населенных пунктах.

"Отдельное спасибо участникам, семьям и детям за активное участие, настроение, гостеприимство. У нашего же движения впереди новый сезон проекта "Лыжи мечты", который, как и прежде, нуждается в волонтерах и инструкторах. Поэтому такое позитивное начало осени, мы верим, принесет только положительные новости и там!", - подытожила руководитель РБОД ТО "Подари ребенку праздник!" Анастасия Левинова.