Топ мероприятий для тюменцев на выходные: фестиваль грибов, ночь в лаборатории и ярмарка абонементов

Выходные вновь порадуют тюменцев разнообразием культурной программы. Тут и шикарные скидки от Филармонии, и многочисленные концерты со спектаклями, и даже Фестиваль китайского языка и культуры с грибным фестивалем. Найдется чем заняться и детям, и любителям спорта, и предпочитающим науку. Топ мероприятий представляет проект "Афиша Тюмень".

II фестиваль китайского языка и культуры

Вас ждет яркий, интересный, познавательный праздник Китая в Тюмени! В этом году у фестиваля появилось много новых участников: магазинов, лекторов, чайных мастеров. На втором этаже расположится художественно-игровая зона с большим количеством игр и мастер-классов, а 1 этаж музея традиционно будет преобразован в образовательную площадку, в большей степени ориентированную на взрослую аудиторию фестиваля.

Когда: 10:00 - 18:00, 9-10 сентября 2017 г.

Где: Тюмень, музей-усадьба Колокольниковых (ул. Республики 18, 20)

Вход свободный!

Public-tolk самым узнаваемым голосом русского дубляжа - Петром Гланцом

Пётр Гланц озвучивал героев таких фильмов, как: "Дэдпул", "Трансформеры", "Такси-4", "Железный Человек", "Мальчишник в Вегасе", "Форсаж", сериал "Остаться в живых" и многое другое. На Public-talk Пётр подробно расскажет о том, как озвучивать фильмы, особенности этой профессии и как стать одним из самых узнаваемых голосов в России. А еще участников ждёт СЮРПРИЗИЩЕ: сам BadComedian(!) выйдет на связь по Skype во время встречи.

Когда: 15:00, 9 сентября 2017 г.

Где: Тюмень, Медиаполис (ул. Чернышевского 2А/12)

Запись на встречу: http://bit.ly/2vIrz4X

Областное физкультурное мероприятие "Тюменская тропа - 2017"

ДТиС "Пионер" совместно с Федерацией спортивного туризма и Федерацией спортивного ориентирования Тюменской области организуют физкультурное мероприятие "Тюменская тропа" и приглашают всех желающих испытать свои силы в туристском походе. Мероприятие проходит в формате пешеходной или велосипедной прогулки по маркированному маршруту в окрестностях города Тюмени.

Для участия в мероприятии необходимо предварительно пройти онлайн-регистрацию до 8 сентября 2017 года. За всеми подробностями сюда: https://vk.cc/75d9yW

Когда: 10:00, 9 сентября 2017 г.

Участие бесплатное!

Дополнительная информация: 29-02-10 доб. 146, 147 (Шабанова Раиса Николаевна)

День открытых дверей в Региональном центре допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост"

На территории учреждения будут работать 15 интерактивных площадок, на которых пройдут выставки, познавательные конкурсы, мастер-классы и соревнования. Посетить площадки в центре можно будет всем желающим бесплатно. Можно будет забраться по скалодрому, познакомиться с воздушно-десантной подготовкой, пострелять из лука и арбалета, поучаствовать в пейнтбольном турнире. На веревочной полосе желающие смогут узнать про основы туристической подготовки. И многое другое. Подробности тут:

Когда: 11:00 - 14:00, 9 сентября 2017 г.

Где: Тюмень, ул. Широтная, 216

Вход свободный!

Ночь в лаборатории ТюмГУ

Для гостей подготовили отличную программу. Будут мастер-классы, где можно создать деревянный значок по своему вкусу, смастерить светильник. На большом экране покажут несколько всеми любимых фильмов, также готовят попкорн и сладкую вату. Плюс ко всему, участников ждут настольные игры и замысловатый квест. На мероприятие приглашают только учащихся вузов от 18 лет.

Когда: 21:00, 9 сентября 2017 г.

Где: Тюмень, Техноцентр ТюмГУ (ул. Ленина 25, 5 этаж)

По всем вопросам: 8-906-823-84-10 (Лейсан)

Регистрация на Ночь: goo.gl/forms/6srQEm6Lf1yermOU2 или vk.cc/73QbXv

Праздник "Грибной бум" в Ялуторовске

Всех пришедших на праздник будут угощать грибными блюдами. Все желающие смогут принять участие в грибном карнавале и грибных мастер-классы обещают организаторы, тем более вход в острог будет свободный. А ещё гостей ждут танцевальные конкурсы, традиционные народные игры, выставка-ярмарка и разносолы. Кульминацией фестиваля станет приготовление на большой, 3-х метровой сковороде жареной картошки с грибами, которой, конечно же, всех угостят.

Когда: 14:00, 9 сентября 2017 г.

Где: туристический комплекс "Ялуторовский острог" (Сретенская площадь, ст. 1)

Вход свободный!

Dead Fish Metal Fest VI

Очередной ежегодный и уже зарекомендовавший себя фестиваль тяжелой музыки. Выступят крутые команды из Тюмени, Омска, Миаса, Сургута и Снежинска.

Когда: 19:00, 9 сентября 2017 г.

Где: Тюмень, Rocketa club (ул. Мурманская, 35)

Вход: 350 рублей

Премьера спектакля "Золотой петушок"

Царь Дадон, навоевавшись всласть, решил проводить свои дни в покое. Для того Скопцом был ему подарен волшебный Золотой петушок, в ответ же обещано было исполнить первую же волю дарителя...

Когда: 11:00, 9 сентября 2017 г.

Где: Тюменский театр кукол (ул. Кирова, 36)

Стоимость: 150 - 400 рублей

Волшебная сказка "Бармалей"

Сказочная история по одноименному произведению К. Чуковского раскроется для маленького зрителя совсем с другой стороны. В этой истории родители говорят с детьми на одном языке, вместе отправляются с ними в Африку и спасают доктора Айболита.

Когда: 11:00, 9 сентября

Где: Тюмень, Ангажемент (ул. Олимпийская, 8а)

Цена билетов: 200 рублей

Рекомендованный возраст просмотра: 3-7 лет

Спектакль "Бальзаминов"

Вы увидите другого Островского – не обличителя "темного царства", не бытописателя, а романтика и фантазера! Бальзаминов – совсем не дурачок и незадачливый охотник за приданым. Его мир, в отличие от прагматичной, унылой действительности, населен видениями, фантазиями, снами, какими-то почти космическими картинами. Основной конфликт спектакля "Бальзаминов" - столкновение "другого", творческого видения с устоявшимися стереотипами окружающего мира.

Когда: 8 сентября в 19:00 и 9 сентября в 18:00

Где: Тюмень, Ангажемент (ул. Олимпийская, 8а)

Цена билетов: 450 рублей (льготникам - 150, студентам и старшеклассникам - 200)

Возрастное ограничение 16+

Экскурсионный тур "Ирбит - мотостолица России"

Вас ожидает путешествие в Музей народного быта и ирбитский государственный музей мотоциклов, экскурсия по городу, блины из русской печи и обед в традиции русской кухни... И всё это - под руководством опытного гида Николая Дробунина. Подробная программа: https://vk.cc/75dt5E

Начало тура: 7:30, 9 сентября 2017 г.

Возвращение в Тюмень: 20:30, 9 сентября 2017 г.

Место отправления: Тюмень, ул Перекопская, 5

Цена: взр. 2900 рублей, дет. 2700 рублей

Акустический вечер под гитару от Марии Михайловой

Маша - постоянный резидент баров Тюмени: Кооператив, Селенджер, Простобар Еда, Ин да Юса, Крафт Бар, Дом Печати... И просто замечательный человек и исполнитель. Её стоит послушать, правда.

Когда: 20:00, 9 сентября 2017 г.

Где: Тюмень, live-bar "Retro" (ул. Мельникайте, 84)

Концерт A prima vista a`la Orchestra

Для вас играют и поют одиннадцать видов инструментов: скрипка, виолончель, клавиши, гитара, ударные, конги, гобой, саксофон, кларнет, флейта, вокал. Музыка А прима висты - калейдоскоп из снов, иллюзий и воспоминаний, которые несут в себе мысль о торжестве свободы. Стиль - синтез fusion, jazz, funk, avant-garde rock, tango nuevo, ethno music, new classicism и какой-то еще неизвестной миру волшебной силы, что собирает полный зал слушателей.

Когда: 19:00, 9 сентября 2017 г.

Где: Тюмень, "Fabric Bar" (ул. Молодежная 74/4)

Билеты: 400 руб. по предпродаже, 500 руб. в день концерта

Как купить билет: https://vk.cc/70wSzW

Вокально-инструментальный ансамбль "livemilk"

ВИА "livemilk" - это когда в одной песне два человека играют сразу на пяти инструментах. Ребята вдохновляются творчеством канадской группы "Walk Off The Earth", которая также использует не совсем привычные для нас мелодику, мандолину, банджо и другие интересные инструменты. На концерте "livemilk" вы ещё больше ощутите любовь к жизни, увидите вокруг себя море улыбок и просто послушаете хорошую и добрую музыку.

Когда: сбор с 19:00, старт 20:00, 9 сентября 2017 г.

Где: Тюмень, Cover Pub "Ё-Бург", (ул. 50 лет ВЛКСМ, 13)

Стоимость: 250 рублей (депозит)

Бронь столиков: 8 (3452) 914-111 или +7-982-938-71-46

Возрастное ограничение 18+

Открытые уроки в студии танца "Геометрия"

Всегда хотели танцевать или хорошую растяжку, но так и не начинали? Студия танца "Геометрия" проведет бесплатные мастер-классы для взрослых и детей. Латина, дэнсхолл, детская хореография, фитнес. За активность наградят призами. Необходима предварительная регистрация. Подробности тут: https://vk.cc/75dLtf

Когда: 11:00 - 20:00, 9 сентября

Где: Тюмень, студия "Геометрия", (ул. Достоевского, 7)

Вход свободный!

Выставка "Дали. Живые сны"

Творчество художника представят в нескольких залах. В составе экспозиции покажут редкую подборку графических рисунков. На другой площадке можно удобно разместиться и наблюдать за проекцией картин вокруг. О выставке оставили немало положительных комментариев. По-новому откройте для себя мир сюрреализма, созданного гением Дали.

Когда: ежедневно в 11:00 - 22:00 со 2 сентября до 12 ноября 2017 г.

Где: Тюмень, Дом печати, 4 этаж (ул. Осипенко, 81, вход со стороны ул. Профзоюзная, справа от химчистки)

Подробнее о стоимости билетов: https://vk.cc/75dPbr

Возрастное ограничение 18+

Осенняя ярмарка абонементов в Тюменской филармонии

Билеты на циклы концертов сезона 2017/18 года можно будет приобрести со скидкой 15%. Будут представлены 37 абонементов: вечерние концерты классической музыки, программы для детей, хореографическое направление, концерты органной музыки и многое другое. Есть и другие интересные акции, подробности тут: https://vk.cc/75dvCW

Когда: 10:00 - 20:00, 10-13 сентября 2017 г.

Где: Тюменская филармония (ул. Республики, 34)

Контактный телефон: 68-76-76 (Кириленко Кристина)

Уроки игрового программирования

Тюменских ребят от мала до велика приглашают познакомиться с направлениями, преподавателями Школы инженерного резерва, попробовать силы в новом для себя занятии. Участников ждёт игровое программирование, занимательная физика, 3D-моделирование, астрономия, геология, Junior 3D, занятия по столярному делу, робототехнике, направления "Материалы будущего" и "Юный нефтяник".

Когда: 12:00, 10 сентября 2017 г.

Где: Тюмень, ул. Мельникайте, д. 70, (7-й корпус ТИУ)

Спектакль "Волшебный горшочек"

Сказочная история для детей от 2-х до 4-х лет по мотивам сказки братьев Гримм 😊 Представление состоится в Малом зале.

Когда: 11:00, 10 сентября 2017 г.

Где: Тюмень, Ангажемент (ул. Олимпийская, 8а)

Цена билетов: 200 рублей

"Спектакль-квартирник", посвященный творчеству В. Высоцкого

"Ангажемент" приглашает провести вечер на спектакле-квартирнике, посвященном творчеству Владимира Высоцкого - барда, поэта и, подлинно народного артиста. Актеры будут читать его стихи, петь его песни очень по-своему. Потому что настали другие времена, да и спеть как Высоцкий не только невозможно – просто не нужно. Обстановка будет непринужденная и демократичная. За кружечкой чая с вареньем вы отлично проведете время!

Когда: 18:00, 10 сентября 2017 г.

Где: Тюмень, Ангажемент (ул. Олимпийская, 8а)

Стоимость билетов: 500 рублей

Заказ билетов: 69-55-18

Возрастное ограничение 16+