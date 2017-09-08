В субботу тюменцы потренируются в спасении жизней и проверят свое здоровье

14:34 08 сентября 2017
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sp03tmn.ru

Тюмень присоединится к празднованию Всемирного дня первой помощи. 9 сентября с 14 до 16 чалов на Цветном бульваре пройдет акция "Стань героем. Спасай жизни. Первая помощь для каждого и везде!"

Поддержать акцию и получить опыт в деле спасения людей может каждый желающий. Специалисты скорой помощи и медицины катастроф проведут мастер-классы по оказанию первой помощи при кровотечениях, инородном теле в дыхательных путях, остановке сердца, ожогах. Навыки можно будет отработать  на манекенах.

Кроме того, на мероприятии будут работать мобильные центры здоровья от Областной клинической больницы №2 и Областного центра медицинской профилактики. Врачи проверят состояние здоровья по основным показателям, дадут советы по правильному питанию, отказу от вредных привычек, двигательной активности и мерам профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Желающие смогут пройти мини-обследование: измерение артериального давления,  с помощью специальных весов определить объемы костно-мышечной ткани, водожирового баланса, индекса массы тела, метаболического возраста. Врачи-терапевты обследуют на выявление факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, и дадут краткие профилактические консультации по изменению образа жизни.

На площадке также будут работать гастроэнтеролог и эндокринолог. Они расскажут, что делать при желудочно-кишечных кровотечениях и гипергликемии.

В вакциномобиле можно поставить прививку от гриппа, а в выездном донорском автомобиле сдать кровь.

Теги: эндокринологи , профилактика , доноры , ЗОЖ , врачи
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