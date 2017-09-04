Детские мероприятия на сентябрь в Тюмени: калейдоскоп спектаклей

16:58 04 сентября 2017
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Вместе с окончанием школьных каникул завершился "отпуск" и у тюменских культурных учреждений. Артисты театров с новыми силами и воодушевлением готовы представить юным зрителям уже полюбившиеся спектакли и долгожданные премьеры.

Информационный проект "Афиша Тюмени" и сайт для родителей "Детки!" подготовили подборку самых интересных постановок первого осеннего месяца.

9 сентября в Тюменском театре кукол премьера – сказка "Золотой петушок".

23 и 24 сентября премьерные показы пройдут в "Ангажементе": артисты представят историю для самых маленьких -  "Ёжик, Медвежонок и дырпыр".

В конце месяца в Тюмень с гастролями приезжает знаменитый "Коляда театр" с детскими спектаклями "Иван-Царевич и серый волк", "Кот, дрозд и петушок". Познакомиться с топом детских мероприятий на сентябрь можно здесь.

Более подробную информацию о мероприятиях можно найти в группе "Афиша Тюмень | КтоКуда72" при поддержке сайта для родителей "Детки!"

Теги: культура , дети , афиша
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