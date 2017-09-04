Легендарный дирижер Антон Шароев отмечен Почетной грамотой Президента РФ

Художественный руководитель тюменского оркестра "Камерата Сибири", известный скрипач и легендарный дирижер маэстро Антон Шароев награжден Почетной грамотой Президента Российской Федерации за большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, средств массовой информации, многолетнюю плодотворную деятельность.

Поздравительную телеграмму в связи с высокой государственной оценкой профессиональной деятельности от губернатора Тюменской области Владимира Якушева Антону Шароеву вручила генеральный директор Тюменского концертно-театрального объединения Юлия Шакурская.

Глава региона пожелал маэстро крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальнейших высоких достижений. В ответ Антон Шароев отметил, что рад получить такую высокую государственную оценку и готов продолжить свою творческую деятельность в Тюменской филармонии.

Антон Шароев – художественный руководитель и главный дирижер оркестра "Камерата Сибири", заслуженный деятель искусств России и Украины. Потомственный музыкант, правнук композитора, пианиста и дирижера, основателя Петербургской консерватории и Русского музыкального общества Антона Рубинштейна.

В начале своего творческого пути (1952 – 1955 годы) Антон Шароев был участником Государственного квартета им. Петра Чайковского. В 1960-е годы Шароев начал выступать как дирижер. В этот же период он создает камерные оркестры в Киеве, Москве, а в 1998 году – оркестр "Камерата Сибири" в Тюменской филармонии.

Активная творческая натура Антона Георгиевича заставляет искать все новые формы концертной работы. С декабря 2005 года в Тюменской филармонии идет цикл абонементных концертов с участием камерного ансамбля "Барокко", основателем и вдохновителем которого является маэстро.

К числу величайших событий в жизни Антона Шароева можно отнести открытие неисполняемой и малоизвестной в России духовной оперы Антона Рубинштейна "Христос", которая, благодаря его подвижнической деятельности, была исполнена в Тюмени, Москве, Санкт-Петербурге, Риге, Таллинне.

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.